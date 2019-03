Cristina Cifuentes: "En España no percibo animadversión hacia los catalanes"

CIFUENTES DICE QUE NO SE PUEDE SIMPLIFICAR LA SITUACIÓN CATALANA

Esther, una de las vecinas independentistas, recrimina a Cifuentes que su partido "recogiera firmas contra los catalanes". La presidenta explica, en Salvados, que no era contra los catalanes y dice que "no sabe si ella hubiera actuado así". Cifuentes dice que no se puede simplificar si analiza la situación de Cataluña.