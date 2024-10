José 'Chino', cantante de Supersubmarina, sufrió una pérdida de memoria que sigue hasta el día de hoy. Los primeros días tras el accidente, tenía problemas para generar recuerdos, pero con el paso del tiempo esa situación mejoró.

Sin embargo, José sigue teniendo problemas para recordar gran parte de la trayectoria del grupo, tal y como le comunicó su médico: "Según me dijo el neurólogo, los seis años antes del accidente están borrados. Me viene algún recuerdo si me cuentan 'estuvimos aquí...' sí me viene, pero de motu propio no".