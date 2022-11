Coincidiendo con la jornada inaugural del Mundial de Qatar, 'Salvados' analiza el domingo en laSexta a partir de las 21.25h las contradicciones que genera un evento que acaparará las miradas de todo el mundo durante el próximo mes. A diferencia de anteriores citas mundialistas, esta vez levanta tanta expectación como polémica, por la designación del país asiático como sede.

Para entender las contradicciones que genera el fútbol, Gonzo entrevista al escritor Martín Caparrós, autor de varias reflexiones alrededor de este deporte. Caparrós recuerda que esta no es la primera vez que la FIFA adjudica un Mundial a un país no democrático. La Italia de Mussolini en el 34 o la Argentina de Videla en el 78 ya lo organizaron. El autor asegura que "sería distinto si dijéramos 'yo este Mundial no lo veré', pero nosotros les estamos entregando el poder".

La FIFA

El periodista Orfeo Suárez cubrió las adjudicaciones de los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, decididas de una tacada en una reunión de la FIFA celebrada en Zúrich en 2010. Suárez cuenta los trapicheos que hubo en esa reunión, los papeles jugados por Villar, Platini y Blatter, y cómo más de media docena de los miembros que votaron a Qatar como sede luego han estado implicados en casos de corrupción.

La futbolista Vero Boquete y el exjugador y entrenador Ángel Capa coinciden en señalar a la FIFA como una organización con un lado oscuro. Sin embargo, no se oye a muchos futbolistas profesionales levantar la voz. ¿Por qué cuesta tanto ver a un futbolista opinar sobre el mundo que le rodea? Boquete destaca que muchos futbolistas son muy jóvenes para dar una opinión, y Capa recuerda cómo fue advertido por el Real Madrid, siendo segundo entrenador del club, por haber opinado sobre política.

La excepción noruega

Hay pocas voces críticas dentro de la FIFA. Una de ellas ha sido Lise Klavenes, presidenta de la Federación de Fútbol de Noruega. Gonzo la entrevista en Oslo y le pregunta por su discurso en el último Congreso de la FIFA. Fue muy aplaudido por su contundencia en la denuncia de las condiciones de vida de los trabajadores extranjeros que han construido los estadios y las infraestructuras en Qatar. ¿Tuvo miedo a represalias?

Noruega ha sido uno de los países que más ha cuestionado la designación de Qatar como sede del mundial, en parte gracias a la denuncia de periodistas de la televisión pública noruega como Halvor Ekeland, retenido por filmar a estos trabajadores. Ekeland relata a Gonzo ese episodio y explica el caso de una fuente que utilizaron para su reportaje: Abdullah Ibhais, ex director de comunicación del Comité Organizador del Mundial, detenido horas antes de concederles la entrevista.

Estadios que han costado miles de vidas

En Nepal, el programa habla con familiares de algunos de los miles de trabajadores que perdieron la vida construyendo los estadios que albergarán la competición. Juan Corellano, periodista del medio digital La Media Inglesa, cuenta con detalle cómo son esas condiciones laborales y qué consecuencias ha tenido para la población migrante.

¿Ha sido una campaña de imagen la adjudicación del Mundial? ¿Ha sido transparente la FIFA? ¿Se puede criticar la decisión de asignar este Mundial a Qatar y a la vez disfrutar de la competición y el espectáculo?