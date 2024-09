Gonzose traslada hasta Irún para hablar con un grupo de voluntarios que acoge a los migrantes que llegan a la ciudad. "¿Quién les dice que pillen el autobús y vayan a Irún?, ¿quién les paga el billete?", pregunta el periodista a una voluntaria, que responde que "en algunos casos estamos escuchando que en algunas ciudades les están dando 100 euros para que sigan".

"También nos han dicho que en Barcelona les han dado 100 euros para que fuera", explica la voluntaria, que critica que, "al final, constantemente está viniendo gente". "Yo cuando ando no me paran porque soy blanco, a ellos les paran porque son negros", afirma un hombre. No te pierdas el programa al completo, este domingo a las 21:30 horas en laSexta.