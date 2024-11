Dani Benítez ha contado a Gonzo, en Salvados, cómo fue su infancia. Cómo fue esa situación en su casa, en especial con su padre, que le llevaron a marcharse de casa cuando le quedaban dos semanas para cumplir 16 años.

"Los recuerdos que tengo no son del todo buenos. Mi padre no se ha llevado siempre bien con mi madre. Él trabajaba en los hoteles; ella tuvo algunos negocios en algún bar... En invierno, cuando mi padre estaba en casa, recuerdo muchas peleas entre ellos. Era un infierno", expresó.

El balear contó además cómo se sentía él: "Ese cariño de una pareja que se transmite a un hijo ni lo he tenido ni lo he vivido. Me quedaban dos semanas para cumplir los 16 años y me fui de casa por la mala relación que tenía con mi padre. Tuvimos una discusión muy fuerte... y no volví a casa".

"En el Mallorca no sabían nada. Mi madre venía a verme a los partidos, y mi abuela también. Había pocos que sabían de mi vida personal", concluyó.