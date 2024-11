Dani Benítez está ya completamente alejado del foco mediático. Tras labrarse un nombre en la élite, en el Granada, de repente se dio de bruces tras dar positivo en drogas en un control. Hasta entonces, él mismo reconoce que maduró "demasiado tarde".

"Me gasté 25.000 euros en un día. En una noche. Te lo gastas porque no le das valor, no lo entiendes. Sabes que al mes siguiente vas a volver a cobrar. Sabes que lo tienes, y te lo gastas. He hecho locuras, Gonzo. Un día sí me los gasté. En una noche de fiesta, casinos... de todo", relató en Salvados.

Todo, por un motivo: "Claro que piensas que tienes la vida solucionada. Con lo que me queda de contrato, con lo que firmaré en algún equipo seguro de los buenos o cuando vaya al extranjero... claro que lo piensas. Luego llega el batacazo".