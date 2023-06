Miguel Ángel Arenas, más conocido como Capi fue el descubridor de Mecano y el artífice de lanzar a artistas hoy consagrados en la historia de la música española como Alejandro Sanz. Anteriormente, también lanzó a los Pecos, uno de los primeros grupos en protagonizar, allá por los años 70, lo que más tarde conoceríamos como fenómeno fan.

También descubrió a muchos grupos y cantantes relacionados con la subcultura de la gran famosa ‘movida madrileña’. Y es que Capi era por aquellos años el cazatalentos de una conocida discográfica de la época: Hispavox. Como él mismo cuenta a Iñaki López, presentador del documental Pongamos que hablo de Mecano, disponible ya en ATRESplayer PREMIUM, se dedicaba a hacer fotografías de los artistas incipientes (como el propio Antonio Vega) y de aquellas fotografías, se elegían a los cantantes a modo de cantera: "Algo que ni siquiera ellos saben”, confiesa y bromea Capi. En la época, "se hacía todo como un casting".

Y ahí, de ese casting de fotografías se fichó para hacer uno a un joven llamado José María Cano, un cantautor que hacía canciones "extraordinarias" pero que, según Capi, no se llevaban ya. Pero José María no fue al casting solo: fue acompañado de su hermano Nacho y de una amiga llamada Ana. El resto de cómo Capi fichó al grupo -y no sólo a José María Cano como artista en solitario-, lo podéis ver en el video de arriba y la historia completa de la banda en Pongamos que hablo de Mecano.