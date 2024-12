Xavier de la Fuente presenta 'Interludio', un tema propio: "Gracias a mi profesor de piano soy tan feliz ahora"

Xavier de la Fuente toca el piano gracia a su gran inspiración: su profesor. "Desde que lo conocí supe que tenía una gran sensibilidad", le dice su profesor de piano a Ruth Lorenzo. Llevan tres años trabajando de la mano como alumno y profesor.

El joven cuenta que le costó conectar con profesores hasta que le conoció a él, con el que lleva más de tres años trabajando para progresar como pianista. "Un profesor malo puede arruinarlo todo y es capaz de incluso romper esa relación", asegura Pablo López. Xavier estudia la carrera de interpretación de piano: "Es algo que amo, que adoro y si no hubiese estado mi profesor en mi vida no estaría aquí y no sería tan feliz como lo soy ahora".

El joven pianista toca 'Interludio' una obra propia: "Mi profesor me ayudó a ordenar mis ideas y traer lo que escuchareis hoy".