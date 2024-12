Ruth Lorenzo cuenta la historia de cómo su piano llegó hasta ella: "Me lo regaló una señora que era pianista"

Uno de los momentos más emotivos del cuarto programa de 'El Piano' ha sido cuando Ruth Lorenzo ha contado la historia detrás de su piano. La artista murciana tiene un piano de cola Pleyel, y cuenta cómo una señora que fue pianista se lo regaló, cuando la anciana comenzó a tener un problema de huesos que le impidió seguir tocando.

"La señora llevaba mucha pena porque su piano no lo tocara nadie, me enteré que estaba buscando alguien y fui a su casa", cuenta Ruth Lorenzo, que recuerda cómo tocaron una canción y comenzó a cantar junto a ella. "Y entonces nos dijo; '¡el piano es para vosotros!'", recuerda la artista. Pablo López y Mika escuchan atentos la emocionante historia de la cantante murciana desde la sala secreta de valoración.

Tras contar la anécdota, Ruth Lorenzo sorprende a los viandantes de la estación de tren de Príncipe Pio en Madrid tocando Lady Gaga - I'll Never Love Again (de la película A Star Is Born). En el vídeo sobre estas líneas puedes ver su brillante actuación.