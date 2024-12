Ana Afagh, la pianista iraní que llena de luz la estación de Príncipe Pío con su reivindicativa actuación de J.S Bach

"Ser mujer pianista en Irán no es fácil. Tengo que decirlo, no hay libertad", lamenta Ana Afagh Yousefian, la joven pianista que dejó su país para seguir con su sueño: la música.

Dicen que cada instrumento tiene su esencia y que quien lo toca libera su espíritu. Ana Afagh Yousefian, es una joven iraní que dejó su país para venir a España a cumplir su sueño, sola y con tan solo 19 años, huyendo de la situación política de allí. Desde pequeña siempre ha estado unida a la música. Comenzó tocando instrumentos iraníes, pero pronto descubrió que lo que de verdad le emocionaba era el piano.

"Ser mujer pianista no es fácil en mi país, así que decidí venir a España. Tengo que decirlo, no hay libertad", lamenta la joven, que añade que lo que verdad quiere es tocar el piano "con la vestimenta y la libertad que ella quiera". "Me gustaría cambiar las cosas, pero no tengo tanta fuerza", dice la joven conmocionada.

Tiene el piano en su casa de Irán, por lo que en España tiene que recurrir a salas ensayo para poder progresar con el instrumento. De hecho, confiesa que acude a casa de su vecino, que tiene un piano, una vez a la semana a ensayar. Ahora, llega a 'El Piano' para tocar 'Preludio 2, 1' de J.S Bach.

En el vídeo sobre estas líneas puedes conocer su historia y ver la actuación que emociona a Ruth Lorenzo.