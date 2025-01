"¡Acha, tía!": la sorpresa de Ruth Lorenzo al encontrarse con una amiga de Murcia en 'El Piano'

"¡Le ha hablado en murciano!", dice con gracia Pablo López cuando ve cómo saluda Ruth Lorenzo a su amiga Maribel. La presentadora no tenía ni idea de que ella iba a ser la siguiente concursante de 'El Piano' y, a juzgar por su reacción, Maribel tampoco esperaba encontrarse a Ruth allí.

Las dos artistas han ensayado juntas. "Yo estoy acostumbrada a verte en Murcia, en los locales". De padres músicos, Maribel comenzó a tocar el piano cuando tenía solo tres o cuatro años.

La acompaña su pareja, a quien Ruth también conoce. "El estar hoy aquí es una oportunidad para rendir homenaje a mis raíces. Voy a interpretar 'La Tarara', que está inspirada en esa figura de mujer valiente y fuerte, que a su vez llega a mí por otra pedazo de mujer como es mi abuela", anuncia ella.

Pero nadie se espera la espectacular y original versión que Maribel Andújar nos va a regalar de este clásico de Federico García Lorca. "La Tarara sensual, la Tarara trap", dice con asombro Mika. Sin embargo, cree que "toca mucho mejor de lo que canta".

Abel Coll toca 'Here Comes the Sun'