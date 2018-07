Alberto Chicote no se cree las palabras de Miguel: "Estoy a puntito de echarme a llorar"

EL COCINERO DEFIENDE SU LIMPIEZA EN LA COCINA

Miguel, el cocinero de La Hamburguesía, sigue defendiendo ante la presencia de Chicote que él es limpio en la cocina. El chef de Pesadilla en la cocina no se lo puede creer: "Tal y como me lo cuentas es tan bonito... Me lo cuentas y te imagino corriendo con Pedrito, Heidi y Niebla... Me faltan las flores y los Alpes", le dice a Miguel.