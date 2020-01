El chef Alberto Chicote se traslada a Cádiz para intentar reflotar 'El Cantábrico', un buffet libre en el que la comida no es precisamente apetecible, el local tiene un aspecto antiguo, poco atractivo y el ambiente está muy lejos de ser acogedor.

"Chicos, ¡qué mala suerte tenéis! Yo no entiendo cómo un sitio donde se come tan maravillosamente como este no esté a reventar. Deberíais estar ganando pasta a mogollón", le dice el conductor de Pesadilla en la cocina a la plantilla del negocio.