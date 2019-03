Chicote: “Farid, parece que estás viendo aquí una película de cocineros”

LOS NERVIOS BLOQUEAN AL DUEÑO DE ‘LA PANMEDITERRÁNEA’

El servicio de reapertura de ‘La Panmediterránea’ arranca siendo un caos. Sito se salta la orden de que no tome nota de las comandas porque está demasiado nervioso. Unos nervios que le pasan factura y le hacen no dar ni una. En cocina, las cosas van lentas y Farid no coge las riendas del negocio durante el servicio porque los nervios le bloquean.