Chicote: “Cada vez estoy más convencido de que esto no es un palacio, parece una tumba”

FARID NO TOMA LAS RIENDAS DEL ‘COOL PALACE’

El servicio de comidas en el ‘Cool Palace’ no empieza con buen pie. Sito le derrama una botella de vino a un cliente cuando iba a servírsela. “Le he puesto al cliente la camisa de lamparones que parecía un dálmata”, comenta el camarero. Dentro de la cocina, Farid no coge las riendas del trabajo a pesar de la insistencia del Alberto Chicote de que despierte. El propietario no sabe cómo hacerlo y el chef le enseña a que tome el control y ponga tensión en el servicio. Sin embargo, no tira de la locomotora.