Antonio: “La Virgen me ha dicho que yo sea como soy”

EL PROPIETARIO DE LA ‘TABERNA LA CONCHA’ NO HA CAMBIADO

En El Rocío, el chef Chicote vivió algunos de los momentos más complicados del programa con Antonio. Alberto Chicote se vuelve a ver las caras con el propietario de la 'Taberna la Concha' que no ha cambiado nada desde que el chef le dio su ayuda. El dueño asegura que ahora es famoso porque la gente va a El Rocío a verle a él y a la Virgen y comen sus platos de siempre porque la carta de ‘Pesadilla en la cocina’ no era “adecuada”. Ha despedido a todos los camareros, los platos que le regaló el chef están rotos, las PDA también y sigue fumando en el local. Y es que no ha cambiado nada, algo que le ha dicho la Virgen porque se le ha aparecido en su habitación, como hace todas las noches.