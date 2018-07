Alberto Chicote se encuentra un 'regalo' en el almacén: "Alguien se ha dejado aquí las bragas"

EL CHEF ECHA UN VISTAZO AL ALMACÉN

El chef Alberto Chicote se dispone a comprobar cómo funciona un servicio en el restaurante el 'Brasas'. Mientras espera a que arranque, el chef de 'Pesadilla en la cocina' echa un vistazo a un almacén que tienen en un altillo en el que al parecer sólo hay cámaras frigoríficas. Sin embargo, no sólo hay cosas refrigeradas en mal estado y almacenadas en cajas, también hay un colchón y hasta unas bragas. "Si me pones de pastillas no alucino tanto", comenta Chicote.