Alberto Chicote: “No es cuestión de pasta, sino de ser un cerdo”

Al ver las condiciones en las que le han servido la comida en ‘La Tana’, Alberto Chicote visita la cocina poco higiénica del restaurante y le echa las culpas a Claudia, la cocinera: ”Chicote me ha llamado guarra a la cara”.

Después de un primer vistazo a la campana, la freidora y la encimera, el chef abre la nevera con “la matanza de Texas ahí montada”. Una expresión que no le gusta a Fátima que lo acusa de ir “un poco sobrado”. “No tienes cojones a comerte esto”, la responde con un tupper de cerdo, pollo y pescado mezclado.

Chicote está indignado y no entiende como el propietario no sabe lo sirve en el restaurante: “No tienes ni puta idea de lo que sale de tu cocina”. Alfredo culpa al dinero pero el chef no lo cree así. “No es cuestión de pasta, sino de ser un cerdo”.