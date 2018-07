Alberto Chicote: “Te lo comes con harina y me quemas el pan”

MARCOS, AL FRENTE DE LA COCINA, QUEMA EL PAN EN EL HORNO

El propietario de la ‘Picanha’ no está haciendo su trabajo en la cocina y tanto Marcos como Chicote se lo echan en cara. Necesitan un cambio. Así que, el chef manda al propietario a la sala y mete a Marcos en la cocina que presume de saber hacerlo mejor que su jefe. Sin embargo, se le empiezan a acumular los problemas entre fogones y se despista dejando un plato en el horno que sale ardiendo. “¿Igual no era tan fácil, no?”, le espeta el chef. No es lo único que va mal. Adrián, el cocinero, deja más tiempo de la cuenta la carne en la parrilla.