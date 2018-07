Alberto Chicote: “Estáis manteniendo los dos a tres jetas que abusan de vosotros”

LOS PADRES PIERDEN DINERO PARA QUE SUS HIJOS COBREN

Chicote cita a primera hora a los propietarios del ‘Edén’ para organizar el reparto de tareas y responsabilidades en el restaurante. A Ana le cuesta más que a otros y es que “el mercurio me ha dejado fatal”. Al parecer los parches iónicos y las pilas para los nervios que se pone en la cabeza le han sentado mal y no para de vomitar. Una excusa para no trabajar antes de empezar. El chef quiere abrirle los ojos a todos los propietarios haciéndoles ver cómo se están aprovechando de sus padres. “Sois auténticos chupasangres”, les dice.