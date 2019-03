Alberto Chicote: “¿Esperar a qué?, ¿a que te coman los leones?”

EL CHEF CONOCE LOS FOGONES DE ‘COOL PALACE’

El chef Chicote conoce al jefe de cocina del ‘Cool Palace’, Diego y le dice a Diego que su comida es “desilusionante” porque no le han servido nada de lo que han pedido. La carta tiene cinco páginas y Farid explica que ofrecen tantas cosas porque no sabían por dónde enfocarlo. El propietario explica que han estado esperando un tiempo para ver lo que la gente demanda y tirar por ahí. El chef no se explica a qué esperan porque es un negocio totalmente “desenfocado”.