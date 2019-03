“Si esto es una coca que venga Dios y lo vea”

Alberto Chicote comienza a conocer el ‘Anou’ por la cocina. Allí le espera Teresa, la cocinera y dueña del restaurante, quien le explica al chef su cocina: la de intuición. Un estilo, según ella, único pero que Chicote asegura que es lo que hacen todos los cocineros.

La dueña le explica que el problema del restaurante es la comunicación, porque los clientes no les entienden. Y es que, lo que hace es extraño. “Yo quiero hacer algo distinto, no quiero hacer lo que hace todo el mundo, porque si no ¿qué me diferencia de los demás?”, le explica al líder de ‘Pesadilla en la cocina’.

Teresa tiene más claro que el agua que a Chicote le va a encantar la comida, así que, el chef se sienta a degustar sus creaciones. Mario, el camarero, no sabe explicarle a Alberto qué es la cocina de intuición. Javi se lo explica: “La cocina de intuición es la cocina de Teresa”. El propietario le explica qué es para él una coca: “cualquier plato elaborado con un elemento masa”, explica. “Un bocadillo también es una coca. Sois unos cachondos de la hostia”, comenta el Chef preparándose para degustar las ‘cocas’ del ‘Anou’.