“Si me dice que no está bueno el arroz le pego con la perola”

ANTONIO NO ACEPTA LAS CRÍTICAS DE CHICOTE

Alberto Chicote prueba los platos de la ‘Taberna La Concha’. Una ensaladilla, una paella y un salmorejo es lo que decide pedir a las camareras que confiesan que la comida no está buena. Con el primer plato, no hay suerte. La mayonesa está ácida. Una crítica que no le sienta muy bien a Antonio, el propietario, que tiene pensado qué hacerle al chef si su paella no le gusta.