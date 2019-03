“¿Nos vamos todos a dar una vuelta?”

TERESA ABANDONA EL 'ANOU'

La falta de actitud y rapidez de Teresa en la cocina dispara los problemas en sala, en el servicio de cenas. La propietaria del ‘Anou’ no se mueve y ordena parar el servicio porque hay mucha gente y está nerviosa. Alberto Chicote le echa la bronca porque no reacciona y como no acepta las críticas, decide abandonar el restaurante, pretendiendo que sus trabajadores la sigan.