“Eso, tú dale la razón a Chicote y quítamela a mí”

ANTONIO INDIGNADO CON SU MADRE

El chef Alberto Chicote se siente engañado por el dueño de la ‘Taberna La Concha’. Los platos no están a la altura de lo que le había prometido y se dirige a la cocina para aclararle las cosas. Andrés, el marido de Antonio, le enseña la cocina y la paella. Un plato que no le ha gustado al chef y que enciende al propietario. Concha, su madre, la prueba y reconoce que no está buena. Algo que le enciende aún más.