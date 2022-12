laSexta estrena mañana una nueva entrega de ‘Pesadilla en la cocina’ a las 22:30 horas, con Alberto Chicote trasladándose hasta Algeciras (Cádiz) para echar una mano a El Callejón, un restaurante que navega a la deriva.

Pesadilla en la cocina, que cumple una década en emisión, se ha convertido en uno de los grandes puntales del entretenimiento de laSexta.

El formato producido por Atresmedia TV en colaboración Warner Bros. ITVP España ha contado siempre con un gran seguimiento por parte de la audiencia. El estreno de la octava temporada cosechó un 8,2% de cuota con casi un millón de espectadores. El programa de laSexta sedujo a cerca de tres millones de espectadores únicos.

Así es el programa de esta semana

El Callejón es el nombre del restaurante al que Alberto Chicote se enfrentará esta semana. Un local dividido entre un dueño con escasa voz de mando y una cocinera que odia su trabajo y que, para ahondar en la situación, son madre e hijo. Unas circunstancias que harán de El Callejón uno de los casos más difíciles y tensos de la temporada para Chicote.

David, propietario del restaurante, abrió el negocio en 2015 para dar trabajo a su madre, Tere, que ejerce como cocinera. Sin embargo, el carácter de Tere ha convertido el día a día en el local en una auténtica pesadilla a la que llegará Chicote, recibido con hostilidad por Tere y con oídos sordos por David.

A estas circunstancias hay que añadir otras sorpresas, no precisamente menores, como la falta de limpieza, evidenciada por la presencia de numerosas cucarachas. Por si no hubiera bastante, discusiones familiares, comandas acumuladas, platos insípidos y constantes quejas de los clientes acaban de agitar un cóctel en el que David acabará explotando y tirando al suelo el mostrador ante una realidad evidente: las cuentas no salen y el sustento familiar peligra. Una situación a la que Chicote intentará poner solución pero que no se presenta nada fácil.