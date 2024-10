"Vamos a ver cómo me invento el bocadillo de Formentera", dice Lola, la cocinera de 'La dulce Harleey' tras conocer la comanda que ha pedido Chicote. La cocinera llama a Serrucho, el camarero, para que le diga de qué tamaño corta el pan para el bocata. Lola aprovecha que tiene a Serrucho delante para echar en cara al encargado que el menú del bar no se ha respetado nunca, que se hace cada día con lo que hay en la nevera.

En el comedor, María, la dueña de 'La dulce Harley', comenta a Chicote que en la mesa de al lado le han dicho que la hamburguesa está "espectacular". A lo que el chef le responde que ya ha pedido una. "¿Cuál es la diferencia entre la dulce Harleey y la normal?", pregunta el cocinero a la propietaria, que le dice que una lleva huevo y la otra no. "Aunque no sabe si se acordarán porque van a su bola", le comenta entre risas al presentador de 'Pesadilla', que no da crédito ante lo que ve.

"Las pizzas son compradas, la hamburguesa también, la empanada también, la tortilla también, es decir, vosotros lo que tenéis aquí no es una cocina, es un microondas", expone el chef a la dueña del local. En lo que tarda la comida en salir, Chicote ve a un cliente del bar entrar con una pizza de otro restaurante. "No te dejan hacerlo ni en el cine", comenta alucinado.

Cuando parece que Chicote no puede sorprenderse más, llega un momento de lo más surrealista. El chef oye el rugido de una moto y cuando se gira ve como pasa una por detrás suyo. El cocinero pregunta si ha entrado un tío en moto al local y le responden que sí como si fuera lo más normal del mundo. "Tenemos un bar de espectáculos, tenemos que darlo", explica la propietaria al presentador de 'Pesadilla en la cocina'.