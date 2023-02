El equipo de Pesadilla en la cocina viaja hasta Camarzana de Tera, en Zamora, para conocer al 'Chicote de Zamora' y su restaurante en el hotel Juan Manuel. El chef llega preguntando (no sin cierto asombro) por el dueño del establecimiento, que se hace de rogar antes de mostrarse ante el 'Chicote de toda la vida'.

"Anda, tú eres el 'Chicotín' entonces", le dice al hijo del propietario, que ya pronostica ante las cámaras que "van a tener bastantes conflictos". Alberto conoce a otro de los hijos antes de conseguir, por fin, ponerle cara a José Luis (sí, Josçe Luis), que está muy ocupado en la cocina.

"Es el hotel Juan Manuel, pero yo soy José Luis Vega", le comenta al presentador del programa, que le pregunta con curiosidad por qué le llaman el 'Chicote de Zamora', más aún después de comprobar que no se parecen en absoluto.

"Soy una persona muy recta, intransigente, con mucho carácter y una voz potente. Por eso me llaman Chicote", responde, pero el chef no se ve reflejado en él, sobre todo en lo de la voz y, evidentemente, en el físico. "Normal, porque no eres tan guapo como yo, eso es lógico", bromea José Luis.