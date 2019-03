Chicote se enfrenta a la ‘cocina de intuición’ del ‘Anou’

Alberto Chicote y 'Pesadilla en la cocina' viajan a orillas del Mediterráneo para tratar de salvar la compleja situación del ANOU, el lunes en laSexta. Este restaurante valenciano de “originalísima cocina” hace aguas por todos los costados. Su cocinera ha desarrollado la “cocina de intuición”, un concepto propio que ella considera novedoso y revolucionario. Tanto que nadie consigue explicarlo ni comprenderlo.



Ignorado por la crítica y abandonado por el público, el ANOU se enfrenta a sus días más difíciles, debido a la monstruosa deuda que arrastra y que puede llevarse por delante no sólo a sus creadores sino también a la familia. El restaurante ha decidido ponerse en manos de Pesadilla en la cocina para intentar encontrar el problema de su fracaso y conseguir levantar el negocio.

El ANOU nació hace un par de años de la mano de Teresa, una diseñadora industrial reconvertida en chef y su pareja, un ingeniero informático que hoy ejerce de jefe de sala. Pero lo que comenzó como una aventura acabó por convertirse en un enorme problema. Con la esperanza de expresarse a través de una cocina diferente e innovadora y de ofrecer una propuesta culinaria única, Teresa creó un concepto propio: la cocina de intuición. Cocina basada en llamar “coca” a un sinfín de platos que nada tienen que ver con la tradicional coca valenciana cuyo único elemento común es llevar una masa de harina o pan en algún lugar de la receta. Está convencida de ser una gran chef, de que Alberto Chicote va a adorar su cocina y de que a su restaurante sólo le falta algo de publicidad para que la gente entre por primera vez. Lo que no consigue aceptar es que nadie comprende su cocina y que la mayoría de los clientes que van al restaurante cuestionan su oferta y no regresan.

Pero la carta no es lo único complejo del restaurante. El ANOU se sostiene sobre una sociedad a tres bandas en la que la tercera socia, madre de Teresa, siente que ha sido apartada de la toma de decisiones a pesar de haber puesto su casa como aval del restaurante. Además, ejerce de crítica implacable con el trabajo de su hija, algo que Teresa no puede soportar. En el restaurante se acumulan los problemas, pero ninguno tan grande como el carácter de Teresa, una cocinera incapaz de aceptar que su plato estrella, “su” coca, y el resto de su comida han fracasado.



Una chef que se siente “incomprendida”

Alberto Chicote está dispuesto a todo para que Teresa comprenda que el camino por el que está yendo con el ANOU no es el acertado. Y de paso, que acepte que debe olvidar su “cocina intuitiva” y sus “cocas personales” si quiere conseguir más clientela. Pero Teresa es la alumna más terca a la que se ha enfrentado el chef y no perdona a Chicote que cuestione su trabajo. Decidida a no aceptar las críticas, Teresa boicotea los primeros consejos culinarios del chef y, en un arrebato, abandona la cocina dejando a los clientes huérfanos de cocinera. Un motín que divide definitivamente al equipo del ANOU y que hace tambalear las buenas intenciones de Alberto Chicote. ¿Podrá Teresa firmar su propia tregua y dejarse guiar por un profesional que sólo busca ayudarla?