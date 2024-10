Tras la cata del menú del restaurante 'Los Pitos',Alberto Chicote procede a ver cómo está la cocina del local. El chef de Pesadilla no da crédito al ver que las "cubetas de la freidora" están directamente sobre la mesa. "Esto es la mitad de una freidora, ¿dónde está el resto? Sabes que esto no puedes tener así, ¿no?", pregunta asombrado el chef.

Marcelo, dueño y cocinero del local, muestra a Chicote está el resto de la freidora: está rota y sobre una estantería. "Me ha puesto colorado", asegura Marcelo, a las cámaras de Pesadilla, tras ver al chef repasar toda la grasa sobre los fogones. Los dueños recomiendan a Chicote no abrir el microondas, pero el chef, como no podía ser de otra manera, decide ver lo que hay en el interior.

"¡No lo abras, chupito!", dice Rosana, que se confunde y le cambia de nombre al chef. "Chupito no, ¡Chicote!", le corrige Marcelo, entre risas. "Limpia ese p*** microondas que si metes algo ahí puedes viajar en el tiempo", comenta el chef. La suciedad que guarda el electrodoméstico es tan notable que Marcelo decide tirar el microondas a la basura por no limpiarlo.