Después del trabajo del equipo de reformas de 'Pesadilla en la cocina' llega el momento de descubrir el nuevo 'BrasasYmás'. El equipo del restaurante está muy nervioso por descubrir cómo será su nuevo lugar de trabajo, así que Alberto Chicote no les hace esperar mucho y les pide que abran los ojos. "Lo primero de todo, 'BrasaYmás' ya forma parte de la historia, demasiados malos recuerdos, demasiadas cosas que no son agradables", expone el chef, que les anuncia que ahora el local se llama 'Casa Redón'. El cocinero explica que han querido darle al restaurante un aire de un 'diner' de los años 50. "Me encanta el logo, es guapísimo", comenta el dueño a Chicote.

Una vez en el interior, los trabajadores del nuevo 'Casa Redón' no dan crédito con lo que ven. "Ahora la barra tiene un aire muy, muy diferente, hemos puesto un muestrario de todos los elementos que pueden estar en un desayuno, en un bocadillo y tal", explica el chef, que ha diferenciado la zona de bocadillos y desayunos con la del comedor. "Es precioso, de verdad, Alberto, me encanta", afirma Khadi, la esposa del dueño al cocinero.

Después de mostrarle el nuevo comedor, el presentador de 'Pesadilla en la cocina' pasa a enseñarle cómo ha quedado la cocina. El cocinero le cuenta al propietario que ya funciona todo porque han instalado un sistema eléctrico nuevo. También Chicote le dice que le ha traído material de cocina nuevo y que han arreglado la luz de la cámara frigorífica. "Antes trabajaba por obligación y deseando irme a mi casa, ahora estoy pensando en venirme a vivir a esa cocina", declara el dueño del restaurante tras ver su nueva cocina.