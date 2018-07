Alberto Chicote a la cocinera: “Dame una oportunidad”

LA JOVEN EMPLEADA ABANDONA SU TRABAJO

El chef Chicote alucina con la forma de cocinar que tienen en el restaurante de Miami y por ello decide inmortalizarlo con el móvil. Mientras, una de las cocineras abandona la cocina en mitad del servicio porque no puede con la situación y el caos del negocio. “Ya la despido”, comenta el propietario cubano porque su empleada no quiere cocina a pesar de tener gente en el local. Alberto Chicote, al ver la situación, habla con ella para convencerla de que no abandone. La joven de 25 años, acepta la proposición del chef.