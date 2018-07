Eduardo Serra: "Yo propuse no desclasificar el tema de los GAL"

Eduardo Serra, exministro de Defensa, desconoce que José María Aznar ordenara el borrado de todos los discos duros, y copias de seguridad, de Moncloa antes de irse de la presidencia. "No me gusta que se borren huellas para la historia. Pero soy partidario de no desclasificar ciertos documentos contra el criterio mayoritario del Gobierno".

El exministro de Defensa recuerda el caso de desclasificación de unos papeles del Servicio de Inteligencia que presuntamente inculpaban al anterior presidente del Gobierno, Felipe González, de haber colaborado de manera poco legítima en la lucha contra ETA.

Iñaki Gabilondo recuerda que "la sociedad española no ha sido transparente nunca". Afirma que la reciente ley de Transparencia se ha aprobado porque "llevamos mucho tiempo viviendo en la inopia absoluta en materias mucho más pequeñas que el 23-F". El periodista cree que esto se debe a que procedemos de un tiempo en el que el ciudadano no pintaba nada.

Eduardo Serra sostiene que muchas veces los Gobiernos no dicen las cosas porque no las saben, no porque las quieran ocultar.