El pasado fin de semana tuvo lugar una multitudinaria reyerta en el barrio de Cruz Cubierta en Valencia, con una treintena de personas implicadas que se alargó unos 40 minutos. A pesar de que los vecinos hubieran llamado a la Policía, no aparecieron los agentes hasta que terminó la pelea. Ahora, el presidente de la asociación de vecinos Elías Sánchez denuncia en Más Vale Tarde que aparte de que no llega la policía a tiempo, temen amenazas y represalias en los portales.

Según explica el presidente de la asociación de vecinos la discoteca que antes abría los fines de semana y ahora abre cuatro días a la semana en verano. En este sentido, Elías Sánchez se queja de la suciedad y el ruido que provocan los jóvenes prácticamente todos los días en los alrededores de la discoteca.

Tal y como detalla el vecino, "se montan la fiestecita en un parque de enfrente a primera hora donde charlan, gritan y ponen música y a las 12:00 horas deja haber ruido y se calman las cosas pero a las siete de la mañana salen llenos y calientes". La primera hora de la mañana es la más conflictiva y alega que "empieza el problema gordo" porque ahí es cuándo "llegan hasta las manos". Asimismo generanmuchos destrozos ya que según el vecino, "pintan los coches, pinchan las ruedas e incluso les rompen los espejos".

Además, los vecinos temen amenazas y represalias de los jóvenes y Sánchez explica que "esta mañana han venido a sacarnos fotos y esas cosas te molesta y te da miedo". En relación con las alertas a la Policía el presidente denuncia que cuando llaman a la policía "hay veces que dicen que no tenemos coches, a veces llegan a veces no llegan y a veces llegan tarde". Además, dice que llevan reclamando desde el 2013/2014 poniendo reclamaciones e "intentando poner soluciones pero no se soluciona nada".