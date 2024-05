Según una encuesta realizada a miles de trabajadores, el 70% de ellos considera que lo haría mejor que su jefe. Más Vale Tarde ha salido a la calle para recoger las opiniones de los españoles y encuentra a un hombre que asegura que "yo he sido jefe, y mejor que yo no lo hace ninguno". "Hay jefes y jefes, el primero está por la mañana a las 8 para trabajar y luego el que dice que es jefe y no aparece por la empresa", sentencia.

"Mi propia jefa soy yo, que soy autónoma, y eso es el peor jefe que se puede tener", afirma otra chica en el vídeo sobre estas líneas. Otra mujer, por su parte, comenta que "tú estás trabajando y el jefe con las manos cruzadas detrás de ti con el látigo".

"Primero tenían que haber currado y después haberlos ascendido", explica tajante esta mujer mientras su amiga manda un mensaje a su jefe: "Que vaya preparando la carta de despido".