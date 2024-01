El cartel de la Semana Santa de Sevilla 2024 sigue dando que hablar, mientras continúa la controversia sobre la representación de Jesucristo en él. Sus detractores lo ven demasiado moderno, demasiado guapo, demasiado desnudo e incluso sexualizado. El alcalde de la capital hispalense, José Luis Sanz, considera no obstante que la polémica es "artificial" y ha defendido que el de este año es un cartel "valiente y arriesgado".

Sin embargo, el debate sigue en la calle, donde los ciudadanos tienen opiniones encontradas al respecto. "Creo que no pega absolutamente nada con la idiosincrasia de aquí de la ciudad", sostiene un hombre, mientras una mujer defiende así el cartel: "Me parece bien, que tenemos que renovarnos también". "La verdad es que no me ha gustado", apunta sin embargo otra sevillana. "Innova, es algo nuevo", afirma en cambio un joven, mientras un hombre lo ve "un poquito afeminado".

"Parece un hombre desnudo", exclama por su parte una mujer, mientras que un hombre defiende que "rompe con los moldes del típico cartel". Sin embargo, puede que la crítica más sorprendente sea la de una señora que ve a este Cristo "demasiado resucitado". Puedes escuchar todas sus opiniones en el vídeo.