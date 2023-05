Las baldas de los supermercados están repletas de productos que se jactan de su naturalidad o de ser ecológicos o biológicos. Lo cierto es que las etiquetas 'Eco' o 'Bio' no siempre esconden un producto más saludable.

"Hasta día de hoy no se ha demostrado científicamente que tengan más beneficios hablando nutricionalmente, pero sí es bastante más caro", ha destacado el experto, que ha asegurado que según la legislación europea "no hay muchas diferencias".

En este sentido, ha indicado que un producto 'Eco' significa que se ha plantado y recogido de forma natural, sin pesticidas o abonos no adecuados a ese tipo de cultivos, mientras que el 'Bio' es el que tampoco tiene modificaciones genéticas, es decir, no son transgénicos. No obstante, "a nivel nutricional son lo mismo".

"Sea 'eco', 'bio' o el agricultor que tienes al lado de tu casa, son igual de sanas. Esto es más por una cuestión de medioambiente, lógicamente cuando los cultivos son más sostenibles a nivel medioambiental son mejores, pero mucho más lo es el kilómetro 0, es decir que vengan cuanto más de cerca mejor", ha aseverado el nutricionista. Puedes escuchar su reflexión en el vídeo principal de esta noticia.