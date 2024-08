Las reyertas han tenido una presencia notable en las fiestas de Alcalá de Henares (Madrid). Así lo ha presenciado 'Más Vale Tarde en Acción' junto a la Policía Nacional, acompañando a los agentes en una noche, cuanto menos, intensa para el cuerpo.

En primer lugar, ven a un hombre que presenta un corte en el pómulo que le ha producido otra persona. "Tienen que darle puntos", comenta uno de los agentes. No obstante, uno de los puntos de mayor tensión llega con una familia que denuncia la agresión de un hombre de uno de los puestos de las fiestas.

"Ha tenido usted un problema con una persona", dice un agente al hombre, a lo que este responde: "Le he dicho que esas mesas son para aquí, no para el bingo. Me ha agarrado y me lo he quitado de encima y se ha caído al suelo". Tras hablar con el hombre, prosiguen su ruta y ven a una pareja que se han pegado "entre ellos dos".

"Por desgracia hemos llegado a las manos. A mí no me gusta que me llegue un puñetazo a la nuca, no sé a usted", comenta uno de los presentes. Sin duda, una noche de mucha actividad para los agentes de la Policía Nacional, como ha podido presenciar laSexta.