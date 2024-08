El compositor y cantante de rock Ramoncín ha analizado el comportamiento de Nicolás Maduro, en referencia a la gestión de la crisis desatada por los resultados electorales. Ramoncín ha afirmado que le "preocupa mucho el daño que esta manera de ser, esta manera de actuar le hace a la izquierda", porque asegura "puede ser irreparable".

Asimismo, ha reconocido que estos comportamientos, y su posible validación, es "gasolina para todos aquellos que piensan que todas las izquierdas son iguales" porque cuando te insultan "te dicen es que eres de Maduro". Y ha afirmado que a él "este hombre no me gusta nada, ni un poquito, ni ahora ni nunca, ni Chávez tampoco me gustaba. Yo soy de los que digo que Hitler era un dictador, pero también Mao Zedong ".

Por otra parte, se ha mostrado crítico con la izquierda española "cada vez queda menos de aquella izquierda que reconoce que el castrismo es algo deplorable o que las cosas no se han hecho bien en un montón de países". Y se reafirma en que "esto no es un comportamiento de izquierdas, ni progresista, ni tiene nada que ver con un comportamiento que es precisamente de izquierdas".