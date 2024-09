Tras la polémica de Nacho Cano en torno a la contratación de ilegal de inmigrantes para 'Malinche', su musical, su madre, Emilia de Andrés, no ha dudado en manifestar su enfado ante las críticas a su hijo. Emilia ha arremetido contra la investigación judicial contra su hijo afirmando que "no hay derecho" ya que Cano "no hace nada más que ayudar a la gente y crear trabajo". "Me están dando unos últimos años de mi vida con una amargura tal que, por mucho que lo quiero pasar por encima, me es imposible", se lamentaba ante la prensa. "Esto no lo he visto en mi vida y tengo 92 años", concluía.

"Me llaman la atención esos 92 años tan bien llevados", afirma Cristina Pardo. "A mí lo que más me llama la atención es que de verdad, en 92 años, ¿este es el caso de persecución política que más le ha llamado la atención? Me parece que no ha estado muy atenta", manifiesta Iñaki López. "Es una madre hablando de su hijo, no hay que tomarlo todo al pie de la letra", replica la presentadora de Más Vale Tarde.

Ramón Espinar, por su parte, expone que "partiendo de la premisa de que Nacho Cano se ha montado la peli de 'Braveheart' y se ha creído que de verdad le persiguen... a esa señora, enhorabuena, yo quiero una madre así que, por cierto, la tengo". "Siempre hay que estar con tus hijos a tope", añade el periodista.