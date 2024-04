El bailaor Rafael Amargo, acusado de vender droga desde su casa, ha quedado en libertad provisional este viernes tras la decisión de la Sala de la Audiencia Provincial de Madrid de dejarle en libertad sin medidas cautelares hasta que se conozca la sentencia.

Durante la última jornada de su juicio, ha comentado que a su casa "no ha venido nunca nadie en la vida a comprar. Si me hace falta, yo llamo y me lo traen. A mi casa venía un policía a copular con un chapero".

Además, durante su declaración, el bailaor ha insistido mucho en la Policía y en el momento de su detención. Cuenta que ese día entraron en su casa 13 policías y que algunos de ellos estaban en prácticas y salían emocionados diciendo que estaban deteniendo a Rafael Amargo.

Esta versión ya la dio en una entrevista en Liarla Pardo el 6 de junio de 2021 donde aseguró que "de los 13 policías que vinieron a detenerme dos frecuentaban mucho mi casa". "Si a ti te lleva tu jefe a un sitio tú agachas la cabeza, yo agacho la cabeza y haces tu trabajo", añadió".