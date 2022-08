Tras el comunicado en el que la familia de Esther López dice no entender por qué la única persona a la que apuntan las pruebas sigue libre, Manuel Marlasca explica en Más Vale Tarde por qué Óscar, el principal sospechoso, no ha sido detenido.

Según indica el jefe de Investigación de laSexta, si bien "es comprensible la frustración de la familia cuando ven que todo apunta hacia una persona", lo que ocurre es que "cuando hay una muerte violenta o con trazas de ser violenta, la fuerza instructora, en este caso la Guardia Civil, tiene que construir un relato" y "aquí falta ese relato".

"Aquí hay un cadáver, hay una serie de indicios que apuntan evidentemente hacia Óscar, pero no hay un relato de lo que ha pasado armado con las pruebas", incide el periodista, que explica asimismo que el ADN de Esther hallado en el maletero "no es nada definiutivo, es otro indicio más, pero no implica que automáticamente signifique que el cadáver ha estado allí".

Además, señala que "cuando lo que se está investigando tiene trazas o la Guardia Civil cree que no es un asesinato, sino que probablemente sea un homicidio imprudente o una omisión del deber de socorro, son delitos donde no se pueden restringir los derechos" de la misma forma que si se estuviera investigando un asesinato.

"Por eso no está en prisión preventiva, por eso incluso va a costar llevarle hasta sentarse en el banquillo, pero, por encima de todo, porque falta esa narrativa, falta ese relato, falta lo que ocurrió en esas horas críticas", resume Marlasca.

¿Qué pasos se pueden dar ahora para cambiar esta situación? Marlasca lo explica en el vídeo que ilustra estas líneas, donde opina además que la situación procesal de Óscar no va a cambiar: "Puede llegar a juicio pero va a llegar en libertad", señala.