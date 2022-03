La plataforma convocante de los paros de transportistas, que se prolongan ya más de una semana, seguirá con sus movilizaciones pese al acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Transportes y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).

Así lo ha confirmado en Más Vale Tarde el presidente de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte por Carretera, Manuel Hernández. "Nosotros continuaremos de forma indefinida hasta que esta señora se digne a recibir a esta organización", ha aseverado, en referencia a la titular de Transportes, Raquel Sánchez, que no considera a la plataforma un interlocutor válido.

"No hemos tenido ninguna noticia ni ninguna llamada del Ministerio, cosa que lamentamos profundamente", ha aseverado, acusando al Ejecutivo de intentar engañar a la sociedad y al sector. "Lamentamos esta postura, este enconamiento que la propia ministra tiene con nosotros. A mí la legitimidad no me la tiene que dar el Ministerio, me la da el sector", ha sentenciado.

Durante su intervención, Hernández asimismo ha defendido que el problema de los pequeños transportistas no se resuelve con la bonificación al gasóleo profesional anunciada por el Ejecutivo. "Se tienen que brindar a hablar con el trabajador dentro del sector", ha reivindicado, incidiendo en que los convocantes de las movilizaciones no reconocen al CNTC y acusando al Ministerio de estar "criminalizando" la "voz de la calle".

"Mientras sigan intentando confundir y manipular la verdad, esto no hará más que perdurar en el tiempo", ha insistido. "No es nuestra voluntad, no queremos perjudicar a nadie, pero nos están abocando a que este paro no sepamos cuántos días va a durar", ha continuado Hernández, que ha concluido: "No se va a desconvocar hasta que no se sienten con el problema en persona y lleguemos a unos acuerdos".