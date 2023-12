Las discusiones de tráfico son muy habituales y, en ocasiones, conllevan escenas de gran agresividad. Es lo que ha ocurrido con una conductora de Uber en Zaragoza, que ha sido brutalmente agredida por un conductor. Un hecho que ha abierto un debate en Más Vale Tarde, donde Iñaki López ha asegurado que "quien más o quien menos concoce a alguien que lleva un palo debajo del asiento".

Unas palabras que han desatado la incredulidad de Cristina Pardo: "¿Pero qué me estás contando Iñaki? Yo es que no dejo de sorprenderme de este programa", ha espetado entre risas Pardo, que ha asegurado que todos los días acompaña a su compañero de programa al parking: "Hombre... no sé".