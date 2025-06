El periodista Javier Martínez, sobre la agresión grupal a un niño en Valencia: "Se ha beneficiado más a los investigados que a la víctima"

Martínez cuestiona la rueda de prensa dada por los responsables del colegio, que se ha dado en el propio centro escolar, algo que considera que "victimiza más" a la víctima. "Me han faltado palabras de apoyo", lamenta.

La Fiscalía de Menores de Valencia investiga una presunta agresión sexual grupal a un menor en un colegio de Valencia. Solo se imputa un delito de agresión sexual a uno de los miembros de la 'manada' que habrían cometido los delitos, ya que los otros dos implicados son inimputables al tener menos de 13 años.

En Más Vale Tarde, el periodista de 'Las Provincias' Javier Martínez ha lamentado que el centro escolar haya dado una rueda de prensa en el propio colegio, con los niños viendo a los periodistas entrar y, en definitiva, "victimizándoles más".

"Me han faltado palabras de apoyo a la víctima y a su familia, son los que más han sufrido", considera. Para el periodista, "no se ha actuado bien" durante la investigación al no decretarse el secreto de las actuaciones, algo que "ha beneficiado más a los investigados que a la víctima". La abogada Beatriz de Vicente ha aclarado que el centro es "responsable civil y subsidiario" de lo ocurrido con la víctima.