La iglesia Católica se ha visto sacudida por una inesperada revuelta en la comunidad de las monjas clarisas de Burgos, quienes han anunciado su renuncia a la tutela eclesiástica para pasar bajo el liderazgo de Pablo de Rojas Sánchez-Franco. El padre José Ceacero, quien ha denunciado que "no es agradable el revuelo" que se ha montado por la decisión de las monjas, ha confesado que "ellas no han confiado en mí". "Yo he salido un momento, había un montón de cámaras, he pasado a saludar y ha venido un directo y otro", ha comentado.

Además, el Padre ha insistido en que "ellas no son niñas, saben muy bien lo que se hacen y hablarán de lo que tengan que hablar cuando lo tengan que hablar". "Han escrito un manifiesto de 70 páginas donde aclaran todo precisamente para que no les molestasen luego para dar explicaciones. Quien quiera preguntar algo que lea ese manifiesto y la carta. Está todo dicho", ha continuado.