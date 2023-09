Pablo Ojeda ha reaccionado en Más Vale Tarde a la noticia de un grupo de bañistas que han despiezado un atún muerto en la playa de La Manga para comérselo en casa alertando del peligro que esto supone y explicando los tres motivos principales por los que no hay que hacerlo. "El primero es que no sabemos las causas de la muerte, por lo que puede tener algún tipo de bacteria o virus y aunque lo cocines, las toxinas se mantienen", ha señalado, al tiempo que ha indicado que "no sabemos el tiempo que lleva muerto el animal, por lo que puede tener un grado de descomposición que es tóxico para el ser humano".

En tercer lugar, el nutricionista ha explicado que "una vez muerto, el animal libera muchísimas histaminas, y esto puede causar una reacción alérgica exacerbada, hasta tener un shock anafiláctico". Por estos motivos, el nutricionista ha defendido que "jamás se coma un animal que uno se encuentre muerto". "Lo mejor que te puede pasar si tienes algún tipo de reacción es urticaria o dolor de cabeza y lo peor es dejar respirar. Incluso se han visto casos de muerte, ha alertado.