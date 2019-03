Rubén Sánchez: "Es ilegal que un banco bloquee una cuenta sin notificación previa"

ADVIERTE DE QUE HAY BANCOS QUE ABUSAN AL PEDIR INFORMACIÓN

El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, ha hablado en 'Más Vale Tarde' sobre la obligación de presentar el DNI a las entidades bancarias en las que se tenga una cuenta. Según ha dicho, a pesar de que acaba el plazo, "no debería ocurrir absolutamente nada, teniendo en cuenta el caso provocado por el ministerio de Economía, que no ha dado instrucciones sobre cómo pedir información y qué preguntas hacer". Según ha explicado Sánchez, "la ley no habla de bloqueo de cuentas, sino de dejar de mantener relaciones con el cliente" y ha instado a que haya una actitud flexible, debido a que "las cosas no se han hecho bien, o se han hecho extremadamente mal".