Las prohibiciones de la 'ley mordaza' sorprenden en Europa

¿QUÉ OPINAN OTROS PAÍSES SOBRE LA LEGISLACIÓN?

En Francia han hecho su particular consulta sobre la ley de Seguridad Ciudadana española. A los franceses no les cuadra lo que puede ocurrir aquí: se muestran incrédulos ante las posibles multas de miles de euros por manifestarse frente al Congreso. También les sorprende que no se pueda grabar a un Policía que forme parte de un dispositivo durante una manifestación.