Más de 20 pueblos navarros, sin elecciones por no haber candidatos en sus listas

Unos 5.000 vecinos de 24 pueblos navarros no han elegido alcalde por no tener miembros a los que votar. Pero no quiere decir que no tengan alcalde. En Lezaun la alcaldesa es miembro de una empresa gestora. Un trabajo por el cobra 500 euros.

Su puesto al estar libre de siglas políticas es más accesible para los vecinos. "Esto se trabaja más así, tú vas a la casa del alcalde directamente, la llamas y vas", cuenta un vecino.

Goreti Ochandorena alcadesa de Lezaun explica que "la cercanía con todos los vecinos es muy buena, es una relación muy cercana". En noviembre, los vecinos de estos pueblos, renovarán a sus alcaldes y concejales, pero para ello se fijarán sólo en las personas.